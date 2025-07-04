Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Кого исключают из воинского учета
Согласно закону, в запас зачисляют граждан Украины, которые пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста. Они находятся на воинском учете в соответствующих ТЦК и СП и органах других военных формирований, пишет адвокат Игорь Дайнеко.
Исключению же подлежат граждане Украины, которые, в частности, признаны непригодными к военной службе.
Таким образом, лица, которые уволены со службы по состоянию здоровья (непригодные к службе) не зачисляются в запас и исключаются из воинского учета.
В общем, исключению с воинского учета подлежат граждане, которые:
- умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Важно, что после исключения с воинского учета лицо перестает быть военнообязанным или резервистом.