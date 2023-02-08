В случае нарушения учета грозит административная и уголовная ответственность. Детальнее об этом – читайте далее.

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Что грозит за нарушения правил военного учета

Так, военнообязанные мужчины, нарушающие правила военного учета, привлекаются к ответственности по статье об административных правонарушениях.

К нарушениям правил военного учета относится:

Если мужчина не явился по вызову в военкомат без уважительных причин,

если мужчина не сообщил военкомат о смене места жительства или учетных данных и так далее.

В таком случае нужно заплатить административный штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850 – 1 700 гривен.

Кстати, неявку в военкомат после получения повестки будут квалифицировать как уклонение от мобилизации. За это может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если же военнообязанный не стоит на военном учете и уклоняется от него, после первого предупреждения от военкомата штраф будет составлять от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждарн – 5 100 – 8 500 гривен.

Украинцы за границей должны становиться на военный учет

Посольства, а также консульства обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных, а также резервистов. Речь идет о тех, кто состоит на временном консульском учете.

Если призывник, военнообязанный или резервист надолго покидает страну, ему нужно будет сняться с учета. Речь идет о сроках более 3 месяцев.

И если мужчина покидает Украину более трех месяцев, то он обязан стать на военный учет в том государстве, в котором он будет находиться. Для этого нужно будет посетить дипломатическое учреждение Украины.

Как только резервист, военнообязанный или призывник прибывает в другое государство, у него есть 7 дней, чтобы стать на учет. Для этого следует иметь паспорт гражданина Украины, а также соответствующие военно-учетные документы.