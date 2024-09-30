Если парень отпраздновал 16-летие в 2024-м, то должен стать на учет в 2025-м пока ему еще нет 17 лет.

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Как стать на воинский учет школьнику

На учете призывников находятся мужчины в возрасте от 16 до 25 лет. Приписка происходит ежегодно с января по март. Важно, что приписка к военному участку не означает, что юношу могут мобилизовать – это невозможно до достижения им 25-летия.

Если парень учится в школе, то именно там его должны известить о том, что нужно стать на учет. В противном случае этим обязаны заниматься председатели сельских, поселковых, городских советов, руководители учреждений или организаций, председатели ОСМД дома.

В повестке, которую получит школьник, должна быть указана дата, когда он должен прийти в центр комплектования. Ранее ТЦК и СП присылали или вручали повестки юношам по домашнему адресу, но сейчас так не делают.

Постановка ребят на воинский учет проводится централизованно – обычно школой. Классом направляется группа ребят в военкомат и они вместе становятся на учет,

– рассказывал адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак.

Школьников ставят на учет в ТЦК по месту учебы или проживания. Если юноше не удалось стать на учет вместе с одноклассниками, то он должен прибыть в военкомат самостоятельно.

Какие документы надо иметь, чтобы стать на учет

Юноша, который прибыл в ТЦК, чтобы стать на воинский учет, должен взять с собой украинский паспорт. Уже на месте школьник должен написать заявление о постановке на учет, после чего данные о нем внесут в реестр "Оберег".

Ранее ребята были обязаны пройти ВВК, однако по новым правилам на учет можно стать без медосмотра. Военно-врачебную комиссию в таком случае нужно пройти после достижения 25-летия, когда лицо станет военнообязанным.

После того, как школьник станет призывником, ему выдадут первый военно-учетный документ – удостоверение о приписке к призывному участку. Во время военного положения его нужно везде носить с собой или же загрузить приложение Резерв+ и иметь документ в электронном виде.

Государство создает все условия для того, чтобы без наличия военно-учетного документа никто не мог сделать ничего существенного. Не мог получить услуги, которые являются базовыми – тот же паспорт, или определенные справки. Без военно-учетного документа не примут даже в высшее учебное заведение,

– говорит юрист Андрей Новак.

Важно, что юноши могут свободно выезжать за пределы Украины только до достижения 18-летия. Впрочем, только с приписным удостоверением, если уже имеет его