Якщо хлопець відсвяткував 16-річчя у 2024-му, то має стати на облік у 2025-му поки йому ще немає 17 років.

Дивіться також Коли можуть мобілізувати чоловіка, якому немає 25 років: пояснення від ТЦК

Як стати на військовий облік школяру

На обліку призовників перебувають чоловіки віком від 16 до 25 років. Приписка відбувається кожного року із січня по березень. Важливо, що приписка до військової дільниці не означає, що юнака можуть мобілізувати – це неможливо до досягнення ним 25-річчя.

Якщо хлопець навчається у школі, то саме там його мають сповістити про те, що потрібно стати на облік. В іншому випадку цим зобов'язані опікуватися голови сільських, селищних, міських рад, керівники установ чи організацій, голови ОСББ будинку.

У повістці, яку отримає школяр, має бути вказана дата, коли він має прийти до центру комплектування. Раніше ТЦК та СП надсилали або вручали повістки юнакам за домашньою адресою, але зараз так не роблять.

Постановка хлопців на військовий облік проводиться централізовано – зазвичай школою. Класом направляється група хлопців до військкомату і вони разом стають на облік,

– розповідав адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак.

Школярів ставлять на облік у ТЦК за місцем навчання або проживання. Якщо юнаку не вдалося стати на облік разом з однокласниками, то він має прибути до військкомату самостійно.

Які документи треба мати, щоб стати на облік

Юнак, який прибув до ТЦК, щоб стати на військовий облік, має взяти з собою український паспорт. Вже на місці школяр повинен написати заяву про взяття на облік, після чого дані про нього внесуть у реєстр "Оберіг".

Раніше хлопці були зобов'язані пройти ВЛК, однак за новими правилами на облік можна стати без медогляду. Військово-лікарську комісію у такому разі потрібно пройти після досягнення 25-річчя, коли особа стане військовозобов'язаною.

Після того, як школяр стане призовником, йому видадуть перший військово-обліковий документ – посвідчення про приписку до призовної дільниці. Під час воєнного стану його потрібно всюди носити з собою або ж завантажити додаток Резерв+ і мати документ в електронному вигляді.

Держава створює всі умови для того, щоб без наявності військово-облікового документа ніхто не міг зробити нічого суттєвого. Не міг отримати послуги, які є базовими – той же паспорт, або певні довідки. Без військово-облікового документа не приймуть навіть до вищого навчального закладу,

– говорить юрист Андрій Новак.

Важливо, що юнаки можуть вільно виїжджати за межі України лише до досягнення 18-річчя. Утім, лише з приписним посвідченням, якщо вже має його