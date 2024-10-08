Об этом говорится в Законе о мобилизации. Лица, которые находятся на воинском учете, обязаны в течение 60 дней обновить адрес проживания, контактные номера и другие персональные данные.

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Кто может не становиться на учет в военкомат

Обязанность посещать ТЦК для обновления данных не касается граждан, которые исключены из воинского учета. Согласно новому закону, с воинского учета в ТЦК и СП подлежат исключению такие категории граждан:

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Справка. Согласно закону, обновить данные должны граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Также следует отметить, что военнослужащие не должны обновлять свои данные, поскольку не находятся в системе воинского учета.

Важно! Если военнослужащий попытался обновить данные через “Резерв+” и увидел статус “В розыске”, скорее всего, ТЦК не успел оцифровать данные и внести их в реестры.

Могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета

Гражданин, снят с воинского учета, перестает быть военнообязанным, поскольку исключение из воинского учета является окончательной процедурой, лишающей его этого статуса.

Такое лицо:

не подлежит мобилизации;

не обязано являться в ТЦК и СП;

освобождается от военно-учетных обязанностей.

В то же время снятие с воинского учета означает временное исключение лица из списков тех, кто находится на учете в конкретном ТЦК и СП.