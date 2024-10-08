Про це говориться у Законі про мобілізацію. Особи, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів оновити адресу проживання, контактні номери та інші персональні дані.

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Хто може не ставати на облік у військкомат

Обов'язок відвідувати ТЦК для поновлення даних не стосується громадян, які виключені з військового обліку. Згідно з новим законом, з військового обліку до ТЦК та СП підлягають виключенню такі категорії громадян:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Довідка. Відповідно до закону, оновити дані мають громадяни України віком від 18 до 60 років.

Також слід зазначити, що військовослужбовці не повинні оновлювати свої дані, оскільки не знаходяться у системі військового обліку.

Важливо! Якщо військовослужбовець спробував оновити дані через Резерв+ та побачив статус “У розшуку”, швидше за все, ТЦК не встиг оцифрувати дані та внести їх до реєстрів.

Чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку

Громадянин, знятий з військового обліку, перестає бути військовозобов'язаним, оскільки виняток із військового обліку є остаточною процедурою, що позбавляє його цього статусу.

Така особа:

не підлягає мобілізації;

не зобов'язана з'являтися до ТЦК та СП;

звільняється від військово-облікових обов'язків.

Водночас зняття з військового обліку означає тимчасове виключення особи зі списків тих, хто перебуває на обліку в конкретному ТЦК та СП.