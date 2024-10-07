Новий закон про мобілізацію набув чинності в травні. Відповідно до нього, військовозобов'язані повинні були оновити дані в центрах комплектування та соціальної підтримки, передає 24 Канал.

Дивіться також У Міноборони пояснили що робити, якщо ТЦК подав у розшук

Як карають за порушення правил мобілізації

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і мобілізації. Зокрема, також передбачені штрафи, для тих, хто ухиляється від мобілізації. Нещодавно їх підвищили.

ТЦК та СП мають повноваження виписувати штрафи без складання протоколу, виносячи постанову про це. Оскаржити такий штраф можна в суді. Штрафи накладатимуть впродовж 3 місяців від дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року від моменту його вчинення.

Скільки становить штраф

За порушення військового обліку:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Що буде, якщо не оновити дані

Якщо проігнорувати оновлення облікових даних у ТЦК та СП, то за це також передбачена адміністративна відповідальність.

Штраф за не оновлені дані у ТЦК

Таке порушення під час воєнного стану може призвести до штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Ці штрафи застосовуються у випадках, коли особа не стоїть на обліку або не оновила свої дані вчасно.

Якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може настати кримінальна відповідальність.