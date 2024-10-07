Новий закон про мобілізацію набув чинності в травні. Відповідно до нього, військовозобов'язані повинні були оновити дані в центрах комплектування та соціальної підтримки, передає 24 Канал.
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Як карають за порушення правил мобілізації
В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і мобілізації. Зокрема, також передбачені штрафи, для тих, хто ухиляється від мобілізації. Нещодавно їх підвищили.
ТЦК та СП мають повноваження виписувати штрафи без складання протоколу, виносячи постанову про це. Оскаржити такий штраф можна в суді. Штрафи накладатимуть впродовж 3 місяців від дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року від моменту його вчинення.
Скільки становить штраф
За порушення військового обліку:
- у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;
- у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:
- для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;
- для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.
За ухилення від мобілізації у воєнний час:
- для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;
- для посадових і юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.
Що буде, якщо не оновити дані
Якщо проігнорувати оновлення облікових даних у ТЦК та СП, то за це також передбачена адміністративна відповідальність.
Штраф за не оновлені дані у ТЦК
Таке порушення під час воєнного стану може призвести до штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Ці штрафи застосовуються у випадках, коли особа не стоїть на обліку або не оновила свої дані вчасно.
Якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може настати кримінальна відповідальність.