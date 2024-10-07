Про це сказали в Міноборони у коментарі "РБК-Україна". Також пояснили, що саме робити військовозобов'язаному, якого подав у розшук ТЦК.
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Що робити, якщо ТЦК подав у розшук
У Міністерстві оборони наголосили, що перелік дій у такому випадку залежить від способу, який громадянин обрав для оновлення даних.
Якщо статус "у розшуку" виявили під час оновлення персональних даних у Резерв+, необхідно повторно авторизуватися у застосунку. Якщо ж після цього такий статус не зник, треба особисто прибути до свого ТЦК. Там можна буде з'ясувати всі обставини й оновити персональні дані.
Якщо ви дізналися, що "у розшуку" під час оновлення даних у ЦНАП, необхідно прибути до ТЦК і повторно оновити дані.
У Міністерстві оборони наголосили, що статус "у розшуку" з'являється у громадян, які порушили правила військового обліку. Зокрема:
- які були призовниками, але не стали на військовий облік військовозобов'язаних після досягнення ним 25-річного віку (або до 18 травня 2024 – до досягнення 27 років );
- які були зняті з військового обліку, але без належних на те законних підстав, не стали на військовий облік за зареєстрованим місцем проживання (наприклад, військовозобов'язані, які прибули з інших областей України або з-за кордону на нове місце проживання);
- громадяни, які отримали повістку про необхідність з'явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, однак у визначені дату і час не з'явилися без поважних причин тощо.