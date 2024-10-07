Об этом сказали в Минобороны в комментарии "РБК-Украина". Также объяснили, что именно делать военнообязанному, которого подал в розыск ТЦК.
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Что делать, если ТЦК подал в розыск
В Министерстве обороны отметили, что перечень действий в таком случае зависит от способа, который гражданин выбрал для обновления данных.
Если статус "в розыске" обнаружили при обновлении персональных данных в Резерв+, необходимо повторно авторизоваться в приложении. Если после этого такой статус не исчез, надо лично прибыть в свой ТЦК. Там можно будет выяснить все обстоятельства и обновить персональные данные.
Если вы узнали, что "в розыске" во время обновления данных в ЦНАП, необходимо прибыть в ТЦК и повторно обновить данные.
В Министерстве обороны отметили, что статус "в розыске" появляется у граждан, которые нарушили правила воинского учета. В частности:
- которые были призывниками, но не стали на воинский учет военнообязанных после достижения им 25-летнего возраста (или до 18 мая 2024 – до достижения 27 лет);
- которые были сняты с воинского учета, но без надлежащих на то законных оснований, не стали на воинский учет по зарегистрированному месту жительства (например, военнообязанные, которые прибыли из других областей Украины или из-за границы на новое место жительства);
- граждане, которые получили повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления персональных данных, однако в определенные дату и время не явились без уважительных причин и тому подобное.