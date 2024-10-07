Об этом сказали в Минобороны в комментарии "РБК-Украина". Также объяснили, что именно делать военнообязанному, которого подал в розыск ТЦК.

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Что делать, если ТЦК подал в розыск

В Министерстве обороны отметили, что перечень действий в таком случае зависит от способа, который гражданин выбрал для обновления данных.

Если статус "в розыске" обнаружили при обновлении персональных данных в Резерв+, необходимо повторно авторизоваться в приложении. Если после этого такой статус не исчез, надо лично прибыть в свой ТЦК. Там можно будет выяснить все обстоятельства и обновить персональные данные.

Если вы узнали, что "в розыске" во время обновления данных в ЦНАП, необходимо прибыть в ТЦК и повторно обновить данные.

В Министерстве обороны отметили, что статус "в розыске" появляется у граждан, которые нарушили правила воинского учета. В частности: