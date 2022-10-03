Обязательный воинский учет по закону, предусмотрен для женщин с медицинским образованием и/или специальностью. Для других военно-учетных специальностей учет будет добровольным, сообщает 24 канал.

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Представительницы каких профессий могут стать на воинский учет

Согласно законодательству женщины, получившие следующее образование или специальность, могут добровольно встать на воинский учет:

  • химия, химические технологии, биология, инженерия;
  • телекоммуникация и радиотехника;
  • компьютерные науки; инженерия программного обеспечения;
  • метрология и информационно-измерительная техника;
  • науки о Земле, география, физика и астрономия;
  • пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
  • обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • издательство и полиграфия;
  • психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Адвокат Валерий Ефремов объяснил, что в контексте определения того, подлежит ли женщина под воинский учет, должны определять по полученной в лицензированном учебном заведении специальности, а не по пройденным спецкурсам.

Стоит отметить, что для целей воинского учета учитывается только то образование, которое женщина получила в лицензированном учебном заведении (колледж, институт, университет) и получила документ об образовании государственного образца. Факт прохождения разного рода курсов (по программированию, косметологии и т.п.) не создает обязанности взятия женщины на воинский учет,
– объяснил Ефремов.

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