Обязательный воинский учет по закону, предусмотрен для женщин с медицинским образованием и/или специальностью. Для других военно-учетных специальностей учет будет добровольным, сообщает 24 канал.

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Представительницы каких профессий могут стать на воинский учет

Согласно законодательству женщины, получившие следующее образование или специальность, могут добровольно встать на воинский учет:

химия, химические технологии, биология, инженерия;

телекоммуникация и радиотехника;

компьютерные науки; инженерия программного обеспечения;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия;

пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Адвокат Валерий Ефремов объяснил, что в контексте определения того, подлежит ли женщина под воинский учет, должны определять по полученной в лицензированном учебном заведении специальности, а не по пройденным спецкурсам.

Стоит отметить, что для целей воинского учета учитывается только то образование, которое женщина получила в лицензированном учебном заведении (колледж, институт, университет) и получила документ об образовании государственного образца. Факт прохождения разного рода курсов (по программированию, косметологии и т.п.) не создает обязанности взятия женщины на воинский учет,

– объяснил Ефремов.

Обратите внимание! Начало воинского учета для женщин в Украине 6 сентября было отсрочено до 2023 года. Согласно приказу Министра обороны Алексея Резникова, учет для женщин отложен до 1 октября 2023 года.

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