Обов'язковим військовий облік згідно із законом, передбачений для жінок з медичною освітою і/або спеціальністю. Для інших військово-облікових спеціальностей облік буде добровільним, повідомляє 24 канал.

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Представниці яких професій можуть стати на військовий облік

Відповідно до законодавства жінки, які здобули наступну освіту або спеціальність, можуть добровільно стати на військовий облік:

  • хімія, хімічні технології, біологія, інженерія;
  • телекомунікація та радіотехніка;
  • комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення;
  • метрологія й інформаційно-вимірювальна техніка;
  • науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
  • харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
  • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
  • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
  • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
  • видавництво та поліграфія;
  • психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Адвокат Валерій Єфремов пояснив, що у контексті визначення того, чи підлягає жінка під військовий облік, мають визначати за здобутою у ліцензованому навчальному закладі спеціальністю, а не за за пройденими спецкурсами.

Варто зауважити, що для цілей військового обліку враховуються лише та освіта, яку жінка отримала в ліцензованому закладі освіти (коледж, інститут, університет) та отримала документ про освіту державного зразка. Факт проходження різного роду курсів (з програмування, косметології тощо) не створює обов’язку взяття жінки на військовий облік,
– пояснив Єфремов.

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