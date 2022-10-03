Обов'язковим військовий облік згідно із законом, передбачений для жінок з медичною освітою і/або спеціальністю. Для інших військово-облікових спеціальностей облік буде добровільним, повідомляє 24 канал.
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Представниці яких професій можуть стати на військовий облік
Відповідно до законодавства жінки, які здобули наступну освіту або спеціальність, можуть добровільно стати на військовий облік:
- хімія, хімічні технології, біологія, інженерія;
- телекомунікація та радіотехніка;
- комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення;
- метрологія й інформаційно-вимірювальна техніка;
- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
Адвокат Валерій Єфремов пояснив, що у контексті визначення того, чи підлягає жінка під військовий облік, мають визначати за здобутою у ліцензованому навчальному закладі спеціальністю, а не за за пройденими спецкурсами.
Варто зауважити, що для цілей військового обліку враховуються лише та освіта, яку жінка отримала в ліцензованому закладі освіти (коледж, інститут, університет) та отримала документ про освіту державного зразка. Факт проходження різного роду курсів (з програмування, косметології тощо) не створює обов’язку взяття жінки на військовий облік,
– пояснив Єфремов.
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