Обов'язковим військовий облік згідно із законом, передбачений для жінок з медичною освітою і/або спеціальністю. Для інших військово-облікових спеціальностей облік буде добровільним, повідомляє 24 канал.

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Представниці яких професій можуть стати на військовий облік

Відповідно до законодавства жінки, які здобули наступну освіту або спеціальність, можуть добровільно стати на військовий облік:

хімія, хімічні технології, біологія, інженерія;

телекомунікація та радіотехніка;

комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення;

метрологія й інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Адвокат Валерій Єфремов пояснив, що у контексті визначення того, чи підлягає жінка під військовий облік, мають визначати за здобутою у ліцензованому навчальному закладі спеціальністю, а не за за пройденими спецкурсами.

Варто зауважити, що для цілей військового обліку враховуються лише та освіта, яку жінка отримала в ліцензованому закладі освіти (коледж, інститут, університет) та отримала документ про освіту державного зразка. Факт проходження різного роду курсів (з програмування, косметології тощо) не створює обов’язку взяття жінки на військовий облік,

– пояснив Єфремов.

Зверніть увагу! Початок військового обліку для жінок в Україні 6 вересня відтермінували до 2023 року. Згідно з наказом міністра оборони Олексія Резнікова, облік для жінок відкладено до 1 жовтня 2023 року.

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