Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку, ведь вертолет имел какие-то проблемы.

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К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать и вертолет сел более-менее мягко. Правда, во время посадки пилоты случайно все-таки зацепили 2 световых столба и едва избежали автомобильной пробки.

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Вертолет вооруженных сил США как раз участвовал в репетиции ко Дню авиации, который запланирован на 20 июля. Пока неизвестно, на какие именно проблемы с вертолетом жаловались пилоты.

Далее инцидент будут расследовать правоохранители.

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