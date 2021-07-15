Пілоти були змушені здійснити екстрену посадку, адже вертоліт мав якісь проблеми.

Важливо Вантажний Boeing 737 знайшли на дні Тихого океану після аварійної посадки: приголомшливі фото

На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути й вертоліт сів більш-менш м'яко. Щоправда, під час посадки пілоти випадково таки зачепили 2 світлових стовпи та ледь уникнули автомобільної пробки.

Що вертоліт робив у центрі Бухаресту

Вертоліт збройних сил США якраз брав участь у репетиції до Дня авіації, який запланований на 20 липня. Наразі невідомо, на які саме проблеми з вертольотом скаржилися пілоти.

Далі інцидент розслідуватимуть правоохоронці.

У Бухаресті екстрено сів вертоліт: дивіться відео