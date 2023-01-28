Признался через пару месяцев

Алина на военный Вооруженных Сил Михаил познакомились в день освобождения поселка, что произошло 11 ноября 2022 года. И уже после недолгого общения поняли, что они были назначены друг другу.

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Поэтому и до признания парень ждать долго не стал. В Новый год, который молодожены праздновали вместе, под речь Президента Михаил попросил у девушки руки и в ответ услышал самое главное в жизни "да". А уже в конце января они создали новую семью, проведя торжественную церемонию в стенах херсонской библиотеки.

Молодожены благодарны за поздравления

Молодожены выразили благодарность всем за поздравления и подчеркнули, что, несмотря на тяжелые времена, украинцы должны держаться вместе и ценить друг друга.

Спасибо всем нашим защитникам и желаю всем настоящей любви. Ибо любовь – это самое важное, что у нас есть,

– сказала Алина.

24 Канал искренне поздравляет молодоженов и желает любви, мира, согласия и долгих лет счастливой жизни.