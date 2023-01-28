Освідчився через пару місяців

Аліна на військовий Збройних Сил Михайло познайомилися у день визволення селища, яке відбулося 11 листопада 2022 року. І вже після недовгого спілкування зрозуміли, що вони були призначені один одному.

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Тож і до освідчення хлопець чекати довго не став. У Новий рік, який молодята святкували разом, під промову Президента Михайло попросив у дівчини руки та у відповідь почув найголовніше в житті "так". А вже наприкінці січня вони створили нову сім'ю, провівши урочисту церемонію у стінах херсонської бібліотеки.

Молодята вдячні за привітання

Молодята висловили подяку всім за привітання та наголосили, що попри важкі часи українці повинні триматися разом та цінувати один одного.

Дякую всім нашим захисникам і бажаю всім справжнього кохання. Бо кохання – це найважливіше, що в нас є.

– сказала Аліна.

24 Канал щиро вітає молодят та бажає любові, миру, злагоди та довгих років щасливого життя.