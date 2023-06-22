Защитники получают ранения и тоже болеют. Поэтому многих после мобилизации интересует, что делать, если военно-врачебная комиссия признала военного пригодным, но у него плохое самочувствие.

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В Справочнике военнослужащего после ранения прописан определенный алгоритм действий, который следует соблюдать. Он предусматривает шаги и процедуры по обеспечению наилучшей медицинской помощи и реабилитации потерпевшего военного.

Что делать, если необходима экстренная медицинская помощь

Если военный нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи, необходимо выполнить следующие действия:

Вызов службы экстренной помощи (например, номер 103) или обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения. Необходимо сообщить характер и серьезность происшествия, а также точное местонахождение.

Сообщить о случившемся своему непосредственному командиру или попросить медицинский персонал сообщить ближайшему ТЦК и СП о своем местонахождении, предоставив им учетные данные для последующего сообщения в вашу воинскую часть.

После оказания медицинской помощи следует придерживаться рекомендаций врача. Если необходимо вернуться в службу, обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны и сообщите непосредственному командиру о своем состоянии и возвращении.

Что делать в случае обострения хронических заболеваний

При обострении хронических заболеваний, не угрожающих здоровью и жизни, рекомендуется обратиться к своему непосредственному командиру и сообщить о болезни и намерении обратиться в медицинское учреждение для консультации и лечения.

Конечно, в тот же день следует обратиться за консультацией к врачу, а после обследования и получения результатов – сообщить командиру результаты.

Последующие действия зависят от этих результатов: