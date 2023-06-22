Захисники зазнають поранень та теж хворіють. Тож багатьох після мобілізації цікавить що робити, якщо військово-лікарська комісія визнала військового придатним, але у нього погане самопочуття.

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У Довіднику військовослужбовця після поранення прописано певний алгоритм дій, якого слід дотримуватись. Він передбачає кроки та процедури для забезпечення найкращої медичної допомоги та реабілітації потерпілого військового.

Що робити, якщо необхідна екстрена медична допомога

Якщо військовий потребує екстреної невідкладної медичної допомоги, необхідно виконати такі дії:

Зателефонувати за екстреною службою у вашій країні (наприклад, номер 103) або звернутись до найближчого закладу охорони здоров'я. Необхідно повідомити характер і серйозність події, а також точне місцезнаходження.

Повідомити про те, що трапилося своєму безпосередньому командиру або попросити медичний персонал повідомити найближчий ТЦК та СП про своє місцеперебування, надавши їм облікові дані для подальшого повідомлення у вашу військову частину.

Після надання медичної допомоги потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря. Якщо необхідно повернутися до служби, зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я в системі Міністерства оборони та повідомте безпосереднього командира про свій стан та повернення.

Що робити у випадку загострення хронічних хвороб

При загостренні хронічних захворювань, які не загрожують здоров'ю та життю, рекомендується звернутися до свого безпосереднього командира та повідомити про хворобу й про намір звернутися до медичного закладу для консультації та лікування.

Звичайно, того ж дня варто звернутися за консультацією до лікаря, а після обстеження та отримання результатів – повідомити командира результати.

Подальші дії залежать від цих результатів: