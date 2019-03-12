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      Военный кабинет Юлии Тимошенко презентовал программу обеспечения жильем военных

      37 Читати новину українською
      Андрей Сенченко
      Андрей Сенченко / rozmova.wordpress.com

      Военный кабинет Юлии Тимошенко разработал программу обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины служебным жильем на период прохождения службы и собственным жильем на льготных условиях.

      Об этом сообщил координатор Военного кабинета Андрей Сенченко, говорится на сайте партии.

      Главное в этой программе – система обеспечения собственным жильем военнослужащих. Она стимулирует молодого человека идти в армию, стимулирует военных подписывать новые контракты и продолжать службу в армии,
      – сказал он.

      Андрей Сенченко подчеркнул, что Украине нужна не просто контрактная армия, а профессиональная контрактная армия. Для того чтобы наши бойцы были профессионалами, они должны быть мотивированы служить длительный срок, убежден Координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко.

      Именно такая программа, почти впервые в истории Украины, дает четкие ответы военным, как реально получить жилье, а не обещания. И каждый из них сможет воспользоваться программой практически с первого месяца своей службы,
      – отметил Андрей Сенченко.

      Он также обратил внимание на то, что программа обеспечения жильем станет поощряемой частью военного контракта, также разработанного командой Тимошенко.

      В частности, новый документ сформирует принципиально другие отношения между военными и государством – полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ, и обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей.

      blog_ava
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      Теги: ВО Батьківщина Новости политики Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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