Военный кабинет Юлии Тимошенко презентовал программу обеспечения жильем военных

Военный кабинет Юлии Тимошенко разработал программу обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины служебным жильем на период прохождения службы и собственным жильем на льготных условиях.

Об этом сообщил координатор Военного кабинета Андрей Сенченко, говорится на сайте партии.

Главное в этой программе – система обеспечения собственным жильем военнослужащих. Она стимулирует молодого человека идти в армию, стимулирует военных подписывать новые контракты и продолжать службу в армии,

– сказал он.

Андрей Сенченко подчеркнул, что Украине нужна не просто контрактная армия, а профессиональная контрактная армия. Для того чтобы наши бойцы были профессионалами, они должны быть мотивированы служить длительный срок, убежден Координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко.

Именно такая программа, почти впервые в истории Украины, дает четкие ответы военным, как реально получить жилье, а не обещания. И каждый из них сможет воспользоваться программой практически с первого месяца своей службы,

– отметил Андрей Сенченко.

Он также обратил внимание на то, что программа обеспечения жильем станет поощряемой частью военного контракта, также разработанного командой Тимошенко.

В частности, новый документ сформирует принципиально другие отношения между военными и государством – полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ, и обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей.