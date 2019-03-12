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      Воєнний кабінет Юлії Тимошенко презентував програму забезпечення житлом військових

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      Андрій Сенченко
      Андрій Сенченко / rozmova.wordpress.com

      Воєнний кабінет Юлії Тимошенко розробив програму забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України службовим житлом на період проходження служби і власним житлом на пільгових умовах.

      Про це повідомив координатор Воєнного кабінету Андрій Сенченко, йдеться на сайті партії.

      Головне в цій програмі – система забезпечення власним житлом військовослужбовців. Вона стимулює молоду людину йти в армію, стимулює військових підписувати нові контракти і продовжувати службу в армії,
      – сказав він.

      Андрій Сенченко наголосив, Україні потрібна не просто контрактна армія, а професійна контрактна армія. Для того щоб наші бійці були професіоналами, вони повинні бути вмотивовані служити тривалий строк, переконаний Координатор Воєнного кабінету Юлії Тимошенко.

      Саме така програма, майже вперше в історії України, дає чіткі відповіді військовим, як реально отримати житло, а не обіцянки. І кожен з них зможе скористатися програмою практично з першого місяця своєї служби,
      – зауважив Андрій Сенченко.

      Він також звернув увагу на те, що програма забезпечення житлом стане заохочувальною частиною воєнного контракту, також розробленого командою Тимошенко.

      Зокрема, новий документ сформує принципово інші відносини між військовими та державою – повної поваги до всіх, хто служить у ЗСУ, і забезпечить гідну систему соціального захисту для військових та їх родин.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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