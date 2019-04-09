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      Военный конфликт в Ливии: генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий

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      Генсек ООН Антониу Гутерриш
      Генсек ООН Антониу Гутерриш / Фото из открытых источников

      Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

      Гутерриш отметил, что спецпредставитель в Ливии готов содействовать диалогу между сторонами конфликта. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении генсека.

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      Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, осуществленную по аэропорту в Митига,
      – говорится в обращении.

      В частности генсек призвал к немедленному прекращению военной операции для деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта.

      Агентство Associated Press сообщило, что число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом возросло до 51 человека.

      Что происходит в Ливии

      4 апреля фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмуют столицу в основном из южного направления. Сейчас они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формированиями правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

      Ливийская национальная армия, в ходе атаки взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

      Причины конфликта

      Все началось в 2011 году, после свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Тогда Ливия раскололась на ряд конкурирующих вооруженных лагерей.

      Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджев был сформирован при участии ООН и представителей из Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.

      В ливийском конфликте также участвует Россия. Она поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.

      Британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия перебросила в Ливии десятки офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа.

      blog_ava
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      Теги: ООН Африка Ливия
      Источник: 24 Канал
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