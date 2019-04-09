Військовий конфлікт у Лівії: генсек ООН закликав до негайного припинення бойових дій

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив авіаудари Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфи Хафтара у Тріполі і закликав до негайного припинення бойових дій.

Гутерріш наголосив, що спецпредставник у Лівії готовий сприяти діалогу між сторонами конфлікту. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві генсека.

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Генеральний секретар глибоко засуджує військову ескалацію і триваючі зіткнення всередині та на околицях Тріполі, включаючи повітряну атаку, здійснену по аеропорту в Мітіга,

– йдеться у зверненні.

Зокрема Гутерріш закликав до негайного припинення військової операції для деескалації ситуації та запобігання повномасштабного конфлікту.

Агентство Associated Press повідомило, що кількість загиблих під час зіткнень у Тріполі між військами Хафтара і Уряду національної згоди (ПНС), визнаного міжнародним співтовариством, зросла до 51 особи.

Що відбувається у Лівії

4 квітня фельдмаршал Халіф Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі. Його війська штурмують столицю в основному з південного напрямку. Зараз вони ведуть там запеклі бої зі озброєними формуваннями Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.

Лівійська національна армія, в ході атаки взяла під контроль аеропорт у передмісті Тріполі.

Причини конфлікту

Все почалося у 2011 році, після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Тоді Лівія розкололася на низку конкуруючих збройних таборів.

Уряд національної згоди Лівії на чолі з Фаїзом Сараджев було сформовано за участі ООН та представників з Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.

У лівійському конфлікті також бере участь Росія. Вона підтримує військового лідера Халіфа Хафтара, який є головним військовим правителем на більшій частині східної Лівії.

Британська газета The Sun, з посиланням на власні джерела повідомила, що Росія перекинула до Лівії десятки офіцерів ГРУ і військовослужбовців спецназу.