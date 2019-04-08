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      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля

      Безумный мир 150 Читать новость на русском

      Ливия – страна на самом севере Африки, которая расположена на берегу Средиземного моря. Традиционно она была главной перевалочной базой для мигрантов, идущих со всего африканского континента в Европу. Но сейчас путешествие через эту страну стало очень опасным. Ведь там с новой силой всколыхнула гражданская война.

      Мост из Африки в Европу

      После революции 2011 года и свержения Муаммара Каддафи Запад полностью забыл о Ливии. И это была большая ошибка. 

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      Страна вошла в стадию феодальной раздробленности. Там появились маленькие республики, султанаты, исламские эмираты, города-государства и военные диктатуры. Но вечно это продолжаться не могло, поэтому там появились две главные силы. Первая – это национальное правительство, которое признает ООН. Оно контролирует запад страны и столицу Триполи.

      Остальной Ливией формально управляет парламент. А на деле – национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром, который сам себя объявил фельдмаршалом.

      Халифа Хафтар
      Халифа Хафтар

      По сути, он хочет стать новым военным диктатором Ливии и восстановить там авторитарный режим. Ему в этом деле активно помогает соседний Египет, а также Саудовская Аравия и ОЭА. Кроме того, военную, техническую, дипломатическую и материальную помощь Хафтар получает из Российской Федерации.

      Если у арабов в Ливии свой интерес – это, главным образом, нефть, то Кремль ждет от Хафтара иного. Во-первых, Владимир Путин хочет получить военно-морскую базу на расстоянии полета ракеты от штаба американского Шестого флота в Неаполе.

      Во-вторых, беженцы. Москва хочет получить возможность управлять потоком африканцев, мечтающих попасть в Европу. Если увеличить этот поток, то в странах ЕС усилятся позиции ультраправых партий, мечтающих уничтожить Евросоюз.

      С помощью угрозы открыть калитку беженцев можно потребовать от ЕС снять санкции и пустить на свой рынок "Газпром". Да все что угодно можно требовать. Массовая миграция из Африки – это самый большой ужас европейских правителей. Они понимают, что такая миграция может их погубить. Поэтому они пойдут на все, лишь бы не допустить в свои страны миллионы нигерийцев.

      мигранты африка
      Мигранты из Африки могут уничтожить ЕС

      Но для реализации этого плана Хафтар должен сначала победить. И сейчас он уверенно к этому идет, а его армия быстро надвигается на столицу. В то время как защитники разбегаются. Они уже сдали войскам фельдмаршала аэропорт Триполи.

      Люди Хафтара обстреливают город из гаубиц и надеются в ближайшие недели взять его. Авиация генерала бомбит объекты правительственных сил. На этом моменте Запад как будто очнулся от сна. США потребовали немедленно прекратить наступление на Триполи. В небе над городом уже появились американские беспилотники, а ООН выразила глубокую озабоченность.

      Но я не очень понимаю, что сейчас может остановить захват Хафтаром власти во всей Ливии. Он может сделать это силой, а может с помощью дипломатии. Но итог, судя по всему, уже ясен: именно фельдмаршал станет новым правителем Ливии.

      Чтобы этого не случилось, западному миру надо очень решительно действовать, бороться с изменением климата, помогать африканцам строить инфраструктуру, а также помочь Ливии справиться с последствиями гражданской войны. Что делать, всем более или менее понятно. Но есть одна проблема. Делать все это надо было вчера. Сегодня, похоже, уже поздно.

      Великое переселение народов

      С конца марта в Нигерии почти каждый день устанавливаются все новые температурные рекорды. На большей части страны каждый день температура поднимається выше 35 градусов по Цельсию. На севере, поближе к пустыне Сахара, и того жарче – до +42.

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      В таких условиях человеческий организм работает на предельной мощности. Ему нужно огромное количество чистой питьевой воды для охлаждения, ну или кондиционер. Но, как вы понимаете, у границы Сахары воды не так уж и много, а с кондиционерами ситуация там еще хуже – их почти нет.

      Кроме того, в Нигерии до сих пор нет единой электросети, не то что кондиционеров. А на границе с Сахарой расположены самые нищие районы и без того бедной страны. В общем, люди там очень мучаются, некоторые от тепловых ударов умирают прямо на улицах.


      На границе с Сахарой расположены самые нищие районы и без того бедной страны

      Ситуация ужасная, и надежд на ее улучшение пока нет. Облегчение придет только в мае, когда там начнется сезон дождей. Из-за глобального изменения климата чудовищная жара в этом регионе мира становится обычным делом. Конечно, в Африке и ранее не было трескучих морозов. Но в нормальных условиях погода часто менялась – то жара, то относительная прохлада, то ветер, то дождь.

      Сейчас же огромные воздушные массы почти не двигаются. Антициклон, который остановился на месте и не двигается, может неделями жарить. И сдвинуть его почти невозможно. То же и с циклонами. Недавно в Мозамбике начало лить как из ведра – и потом не останавливался неделю. Там до сих пор никто не знает, сколько людей утонуло. Вероятно, тысячи.

      Наводнение в Мозамбике
      Наводнение в Мозамбике

      Но с Нигерией все еще сложнее. Дело в том, что это самая густонаселенная страна Африки. Там живет почти 200 миллионов человек. Когда они поймут, что жить на родине крайне опасно для их здоровья, они наверняка попытаются куда-то перебраться. Поскольку кругом столь же жаркие, а часто еще менее симпатичные страны, то путь им остается один – в Европу.

      Даже один процент жителей Нигерии – это два миллиона человек. В 2015 году страшный миграционный кризис в ЕС был вызван приходом лишь одного миллиона беженцев. Для того, чтобы эти люди пошли в Европу, им нужен понятный путь. И сейчас все идет к тому, то он скоро появится.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Безумный мир Лівія Африка Газпром ООН Володимир Путін Новини Росії Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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