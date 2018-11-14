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      "Военный преступник" и "Лжец": россияне повесили чучело Путина с яркими характеристиками

      106 Читати новину українською
      Президент РФ Владимир Путин
      Президент РФ Владимир Путин / www.topsimages.com

      Недавно в далекой Перми неизвестные привязали к столбу чучело президента РФ Владимира Путина. Оно были одето в тюремную одежду, а на лбу виднелась надпись "Лжец".

      Об этом рассказал политический обозреватель Иван Яковина в своей программе "Безумный мир".

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      По его словам, даже в Москве такие акции проходят не часто, а в провинции – тем более. Зато прохожих это чучело никак не возмущало, наоборот, они смеялись и делали фотографии на фоне псевдо Путина.

      Перми привязали к столбу одетого в тюремную робу Владмира Путина с надписью
      Чучело Путина в Перми

      Яковина добавил, что после того, как полиция увидела это действо, они были напуганы и начали задерживать всех, кто фотографировался с чучелом. Правда, потом их отпустили, потому что так и не смогли придумать им обвинения.

      Однако дело все же открыли. И даже арестовали одного из сотрудников местного штаба Навального-Александра Шабарчина. И поскольку он, формально, никаких преступлений не совершал, власть решила отправить его в армию. Сейчас Александр в военкомате. Сам он говорит, что не подходит по состоянию здоровья, но его, думаю, запросто там вылечат,
      – отметил политический обозреватель.

      "Еще одна надпись на чучеле Путина была такой: "Военный преступник – Пиня В.В." В Украине этот мем не слишком известный, здесь Путина чаще называют по-другому. В российском же интернете за Пыню шла настоящая война между сторонниками и противниками Путина", – отметил Иван.

      Мем
      Мем "Пыня В.В."

      Как сказал Яковина, российские блогеры по заказу Кремля придумали собирательный образ своего врага – никчемного, жалкого интеллигента, который висит на шее у родителей без любви и без работы. Назвали его "Пыня" и вложили огромные деньги в раскрутку этого образа, но что-то пошло не так. В результате, образ мерзкого, гадкого паразита, в который вложены деньги Кремля, приклеился к его хозяину! Ведь даже имя "Пыня" созвучно к фамилии "Путин".

      Оппозиционеры стали называть "Пыней" Путина, что вызвало дикую, сумасшедшую ярость кремлевских блогеров и политтехнологов. У них похитили образ, над которым они кропотливо работали несколько лет,
      – отметил Яковина.

      "Тем временем, в сети долго шла война за "Пыню". Сторонники Путина все мечтали вернуть ему первоначальное значение и даже обвиняли Украину в его краже. Но акция в Перми уже окончательно приклеила это прозвище к российскому президенту. Теперь для всех россиян он будет Пыня В. В. – вор и военный преступник", – добавил он.

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир"

       

      Теги: Владимир Путин Новости России Видеоблоги Мемы
      Источник: 24 канал
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