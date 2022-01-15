Это повышение внедряется в рамках 1 этапа улучшения денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины. Речь идет о 10 – 16 тысячах для каждого специалиста.
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Украинские военные летчики будут получать больше денег от государства
Министр обороны Алексей Резников отметил на официальном сайте ведомства, что в 2021 году удалось на 2,5 миллиарда гривен увеличить военный бюджет.
Эти деньги будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных,
– заявил Резников.
Следовательно, теперь пилоты в Вооруженных силах будут иметь конкурентные выплаты – как в среднем по стране, так и по сравнению с коллегами из других ведомств сектора нацбезопасности и обороны.
С какого числа вводятся повышенные выплаты для военных летчиков? Уже с 1 января 2022 года.
По словам министра, в 2022 году на эти увеличения выплат предусмотрели 251 миллион гривен. То есть, в среднем денежное довольствие для каждого специалиста вырастет на 10 – 16 тысяч.
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