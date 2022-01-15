Це підвищення впроваджують у рамках 1 етапу покращення грошового забезпечення у Збройних силах України. Мовиться про 10 – 16 тисяч для кожного фахівця.
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Українські військові льотчики матимуть більше грошей від держави
Міністр оборони Олексій Резніков відзначив на офіційному сайті відомства, що у 2021 році вдалося на 2,5 мільярда гривень збільшити військовий бюджет.
Ці гроші спрямують на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових,
– заявив Резніков.
Отже, відтепер пілоти у Збройних силах будуть мати конкурентні виплати – як у середньому по країні, так і в порівнянні з колегами з інших відомств сектору нацбезпеки й оборони.
З якого числа вводять підвищені виплати для військових льотчиків? Уже з 1 січня 2022 року.
За словами міністра, у 2022 році на ці збільшення виплат передбачили 251 мільйон гривень. Тобто, у середньому грошове забезпечення для кожного фахівця зросте на 10 – 16 тисяч.
До теми зарплат:
- У Раду внесли законопроєкт, який пропонує зарплати поліцейським від 24 тисяч гривень.
- В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: уряд вже має проєкт постанови.
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