Це підвищення впроваджують у рамках 1 етапу покращення грошового забезпечення у Збройних силах України. Мовиться про 10 – 16 тисяч для кожного фахівця.

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Українські військові льотчики матимуть більше грошей від держави

Міністр оборони Олексій Резніков відзначив на офіційному сайті відомства, що у 2021 році вдалося на 2,5 мільярда гривень збільшити військовий бюджет.

Ці гроші спрямують на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових,

– заявив Резніков.

Отже, відтепер пілоти у Збройних силах будуть мати конкурентні виплати – як у середньому по країні, так і в порівнянні з колегами з інших відомств сектору нацбезпеки й оборони.

З якого числа вводять підвищені виплати для військових льотчиків? Уже з 1 січня 2022 року.

За словами міністра, у 2022 році на ці збільшення виплат передбачили 251 мільйон гривень. Тобто, у середньому грошове забезпечення для кожного фахівця зросте на 10 – 16 тисяч.

Зверніть увагу: портал "Мілітарний" раніше повідомляв, що у 2021 році в Україні зарплата військового льотчика залежно від посади та строку служби коливалася від 19 до 24 тисяч гривень на місяць.

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