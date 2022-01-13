Відмова Міноборони призвела до скасування Державного оборонного замовлення. Представник "Іскри" наголосив, що зокрема не вдалося реалізувати проєкт створення двох дуже вагомих виробів для ЗСУ.

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В "Іскрі" заявили, що дослідно-конструкторські роботи також припиняють.

Реакція Мінобороони

У Міноборони повідомили, що керівництво "Укроборонпрому" вирішило провести перевірку стосовно ситуації навколо "Іскри".

"Іскра" є стратегічним для економіки та безпеки держави підприємством та згідно з чинним законодавством не може припинити свою діяльність. Міністерство оборони України не відмовлялось від продукції "Іскра",

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони. Перевірка має встановити усі обставини.

За даними відомства, Укроборонпром та Міноборони спільно працюють над вирішенням цієї ситуації, щоб якнайшвидше забезпечити передачу високотехнологічного обладнання до ЗСУ.