Цей завод входить до складу Укроборонпрому. Там наголосили, що фахівці підприємства вчасно та якісно виконали капітальний ремонт військової техніки.

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Установки вже пройшли випробування

Процес ремонту зенітних установок "Шилка" контролювали представники Міноборони. Техніку передали замовнику лише після того, як провели необхідні випробування на полігоні. Контракт виконали у рамках державного оборонного замовлення у 2021 році. Втім, як уточнив виконувач обов'язків директора заводу Олександр Попов, частину робіт довелося розпочати за обігові кошти підприємства.



Зенітні установки вже передали військовим / Фото Укроборонпрому



Техніка пройшла випробування на полігоні / Фото Укроборонпрому

Що відомо про зенітні установки "Шилка"

Це зенітна самохідна установка, яку використовують для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ. Також вона призначена для знищення:

повітряних цілей, швидкість яких не перевищує 450 метрів на секунду, відстані – 2 500 метрів, а висоти – 1 500 метрів;

2 500 метрів, а висоти – 1 500 метрів; наземних (надводних) цілей на відстані до 2 000 метрів з місця, з короткої зупинки, а також у русі.

Яку ще техніку передавали для ЗСУ

Наприкінці 2021 року Збройні сили України отримали партію модернізованих танків і бойових машин піхоти. Їх ремонтували на Львівщині та Житомирщині. У жовтні військовим передали відремонтовані Мі-24ПУ1 – багатоцільові ударні гелікоптери. Ще раніше Харківський бронетанковий завод вперше оновив командирський танк Т-64БВК.

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