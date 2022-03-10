В Министерстве обороны рассказали об украинском защитнике Павле Федосенко, который уже много лет мужественно борется с российскими захватчиками.

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История Героя Украины Павла Федосенко

Павел Федосенко – участник боев в районе Иловайска, за Дебальцево, на Светлодарской дуге. Трижды получал ранения, но остался в строю,

– рассказали в министерстве.

Там добавили, что теперь Федосенко вытесняет врага на подступах к Харькову во главе отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

А еще – с 2 марта подполковника отметили почетным званием Героя Украины.

Герой Украины Павел Федосенко / Фото Минобороны

Напомним, указом президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу присвоили звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда".

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