Командир отделения в 68-й бригады Вооруженных Сил Украины Павел Вышебаба в эфире 24 канала обратился к таким людям. Он призвал не чувствовать себя виноватым, поскольку все не могут быть на фронте.

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Он заверил, что, продолжая жить нормальную жизнь, вы точно не обидите тех, кто находится "по ту сторону" и воюет.

Мы прекрасно понимаем, что все не могут быть на фронте. У нас сейчас 1 человек на фронте, 9 – в тылу. Пожалуйста, работайте, ешьте круассаны в кафе, живите полной жизнью. Наслаждайтесь этими минутами. Возможно, будет ротация, и мы поедем и тоже съедим свои круассаны,

– обратился воин.

Должны быть максимально эффективными

Поэтому подчеркнул – все трагические настроения сейчас нужно отвергнуть. Вышебаба сказал, что после победы мы обо всех вспомним. Однако сейчас мы должны быть вдохновлены, возвышены, едины и победоносны, чтобы побороть врага.

"Наша задача сейчас – быть максимально эффективными. Может ли быть таким человек, который психологически подавлен. Поэтому мы обязаны поднимать свой боевой дух и быть постоянно в настроении, работать и помогать фронту ради тех, кто уже погиб и сейчас работает на победу. Если для этого вам нужно пойти в кафе и съесть круассан - ешьте на здоровье", – сказал командир.

Мощное обращение командира Вышебабы: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте

Уже 131-й день украинская армия воюет с оккупантами за каждый метр земли. Самые тяжелые бои проходят сейчас на территории Донбасса.

Обстановка на северных направлениях фронта не испытала существенных смог в течение последних суток. Однако на Северском направлении российские оккупанты с территории Курской области атаковали позиции наших защитников.

На Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточились на сковывании действий наших войск, чтобы не допустить контрнаступления. Для этого захватчики используют авиацию. В то же время нашим воинам удалось отразить штурм Прудянки.

Внимание! Детальнее об актуальной карте боевых действий по состоянию на 4 июля – читайте здесь.