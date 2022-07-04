Командир відділення у 68 бригаді Збройних Сил України Павло Вишебаба у ефірі 24 каналу звернувся до таких людей. Він закликав не почуватися винними, оскільки всі не можуть бути на фронті.

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Він запевнив, що продовжуючи жити нормальне життя, ви точно не образите тих, хто перебуває "по ту сторону" та воює.

Ми прекрасно розуміємо, що всі не можуть бути на фронті. У нас зараз 1 чоловік на фронті, 9 – в тилу. Будь ласка, працюйте, їжте круасани в кафе, живіть повним життям. Насолоджуйтесь цими хвилинами. Можливо, буде ротація, і ми поїдемо й також з'їмо свої круасани,

– звернувся воїн.

Маємо бути максимально ефективними

Тому наголосив – усі трагічні настрої зараз потрібно відкинути. Вишебаба сказав, що після перемоги ми про всіх загадаємо. Однак зараз ми маємо бути натхненні, піднесені, єдині та звитяжні, щоб побороти ворога.

"Наше завдання зараз – бути максимально ефективними. Чи можемо такою бути людина, яка психологічно придушена. Тому ми зобов'язані піднімати свій бойовий дух і бути постійно в настрої, працювати і допомагати фронту задля тих, хто вже загинув і зараз працює на перемогу. Якщо для цього вам порібно піти в кафе і з'їсти круасан – їжте на здоров'я", – сказав командир.

Потужне звернення командира Вишебаби: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті

Вже 131 день українська армія воює з окупантами за кожен метр землі. Найважчі бої відбуваються зараз на території Донбасу.

Обстановка на північних напрямках фронту не зазнала суттєвих зміг протягом останньої доби. Однак на Сіверському напрямку російські окупанти з території Курської області атакували позиції наших захисників.

На Харківському напрямку російські окупанти зосередилися на сковуванні дій наших військ, щоб не допустити контрнаступу. Для цього загарбники використовують авіацію. Водночас нашим воїнам вдалося відбити штурм Прудянки.

Увага! Детальніше про актуальну карту бойових дій станом на 4 липня – читайте тут.