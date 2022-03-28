В каком именно районе боевых действий сбили бомбардировщик воины не указывают. Но он нес смерть нашим людям.
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Москальськую тварь, которая несла смерть нашим городам и селам, сбили над Украиной воины Княжеской бригады. Минус одна рашистская птичка. Плюс один шаг к победе,
– заверили в бригаде.
Они также показали фото сбитого вражеского самолета.
Вражеский самолет в полях Украины / Фото из фейсбука бригады
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