Такое мнение озвучил Владимир Зеленский 23 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его пресс-конференцию по итогам саммита международной Крымской платформы. Однако президент акцентировал, что в любом случае он и вся Украина благодарны за поддержку, которую мы сейчас получаем.

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Президент объяснил эмоциональные обращения к миру

Глава государства отметил, что любая международная помощь важна. Он считает, что даже малейшую поддержку, которую мы получаем, страны могли бы и не оказывать. Сейчас у Украины большой уровень крепости и выдержки благодаря храбрости всех граждан, в частности, и воинов. Однако немаловажную роль в этом играет поддержка мероприятия.

Дошло, слава Богу, до некоторых лидеров мира, что мы защищаем не Украину и украинцев. Мы защищаем весь мир и наши общие общности. К сожалению, оно дошло из-за такого количества жертв... Я не жалуюсь на любое государство. Просто иногда откровенно говорю, понимая, что происходит на том или ином направлении нашего государства. Что ребятам очень тяжело. Когда на пушку идет живой человек. Тело идет против железа,

– сказал глава государства.

Он сказал, что эмоциональные обращения к миру часто обусловлены увиденным. "Я, простите, вижу фотографии, которые не только детям, но и взрослым ночью нельзя показывать", – вспомнил президент погибших Героев.

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