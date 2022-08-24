Таку думку озвучив Володимир Зеленський 23 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його пресконференцію за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи. Проте президент акцентував, що в будь-якому разі він і вся Україна вдячні за підтримку, яку ми зараз отримуємо.

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Президент пояснив емоційні звернення до світу

Глава держави зазначив, що будь-яка міжнародна допомога важлива. Він вважає, що навіть найменшу підтримку, яку ми отримуємо, країни могли б і не надавати. Зараз в України є великий рівень міцності та витримки завдяки хоробрості всіх громадян, зокрема, і воїнів. Проте важливу роль у цьому відіграє підтримка заходу.

Дійшло, слава Богу, до деяких лідерів світу, що ми захищаємо не Україну та українців. Ми захищаємо весь світ і наші спільні спільності. На жаль, воно дійшло через таку кількість жертв... Я не скаржуся на будь-яку державу. Просто інколи відверто говорю, розуміючи, що відбувається на тому чи іншому напрямку нашої держави. Що хлопцям і дівчатам дуже важко. Коли на пушку іде жива людина. Тіло іде проти заліза,

– сказав глава держави.

Він сказав, що емоційні звернення до світу часто зумовлені побаченим. "Я, вибачте, бачу фотографії, які не лише дітям, а й дорослим наніч не можна показувати", – згадав президент загиблих Героїв.

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