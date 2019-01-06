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      Воины ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством: видео

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      Появилось видео поздравлений украинских военных с Рождеством
      Появилось видео поздравлений украинских военных с Рождеством / Скриншот из видео ООС

      Военные ООС записали трогательное видеообращение к украинцам по случаю Рождественских праздников. К поздравлениям присоединился также командующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев.

      Видео опубликовали на странице штаба ООС в Фейсбук.

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      В ВСУ отмечают, что наш народ демонстрирует всему миру удивительную силу воли и совместными усилиями строит европейскую страну. Украинцы дают достойный отпор врагу, который стремится уничтожить Соборность и независимость Украины.

      Сегодня, когда украинский народ преодолевает серьезные испытания, чрезвычайно важны единство в делах и помыслах, упорный труд ради благосостояния нашего народа, укрепления и расцвета Украинского государства,
      – говорится в поздравлении.

      Военные также желают самого заветного: мира на нашей родной земле после победы. 

      "Пусть в этот праздник замолкнут пушки и автоматные очереди! Пусть бог даст тишину и отдых, а духовное тепло Большого христианского праздника – Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью", – обращается к украинцам Наев.

      Привітання Командувача Об’єднаних сил генерал- лейтенанта Сергія Наєва з Різдвом Христовим Шановні воїни Об’єднаних сил, мешканці Донецької та Луганської областей! Сердечно вітаю Вас із Різдвом Христовим. Вифлеємська зоря сповістила своїм сяйвом про народження Сина Божого, подарувала людству надію на перемогу добра над злом, правди над несправедливістю. Сьогодні, коли український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливими є єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави. Наш народ демонструє усьому світові дивовижну силу волі, спільними зусиллями будує європейську країну, дає гідну відсіч ворогові, який прагне знищити соборність та незалежність України. Різдво - народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це день світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай у це свято замовкнуть гармати та автоматні черги! Нехай бог дасть тишу і відпочинок, а духовне тепло Великого християнського свята - Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов'ю. Нехай Різдвяна зірка, що загоряється в цю ніч, веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення всім вам. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, то ж нехай здійсниться і найзаповітніша - настане мир на нашій рідній землі після нашої перемоги. Разом переможемо! Слава Україні! З Різдвом Христовим! #ООС #Операція_ОС

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 5 січня 2019 р.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Рождество Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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