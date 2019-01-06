Воины ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством: видео

Военные ООС записали трогательное видеообращение к украинцам по случаю Рождественских праздников. К поздравлениям присоединился также командующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев.

Видео опубликовали на странице штаба ООС в Фейсбук.

Читайте также: Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания

В ВСУ отмечают, что наш народ демонстрирует всему миру удивительную силу воли и совместными усилиями строит европейскую страну. Украинцы дают достойный отпор врагу, который стремится уничтожить Соборность и независимость Украины.

Сегодня, когда украинский народ преодолевает серьезные испытания, чрезвычайно важны единство в делах и помыслах, упорный труд ради благосостояния нашего народа, укрепления и расцвета Украинского государства,

– говорится в поздравлении.

Военные также желают самого заветного: мира на нашей родной земле после победы.

"Пусть в этот праздник замолкнут пушки и автоматные очереди! Пусть бог даст тишину и отдых, а духовное тепло Большого христианского праздника – Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью", – обращается к украинцам Наев.