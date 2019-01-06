Воїни ЗСУ зворушливо привітали українців з Різдвом: відео

Військові ООС записали зворушливе відеозвернення до українців з нагоди Різдвяних свят. До привітань долучився також командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

Відео опублікували на сторінці штабу ООС у Фейсбук.

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У ЗСУ зазначають, що наш народ демонструє усьому світові дивовижну силу волі та спільними зусиллями будує європейську країну. Українці дають гідну відсіч ворогові, який прагне знищити Соборність та незалежність України.

Сьогодні, коли український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливими є єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави,

– мовиться у вітанні.

Військові також бажають найзаповітнішого: миру на нашій рідній землі після перемоги.

Привітання Командувача Об’єднаних сил генерал- лейтенанта Сергія Наєва з Різдвом Христовим Шановні воїни Об’єднаних сил, мешканці Донецької та Луганської областей! Сердечно вітаю Вас із Різдвом Христовим. Вифлеємська зоря сповістила своїм сяйвом про народження Сина Божого, подарувала людству надію на перемогу добра над злом, правди над несправедливістю. Сьогодні, коли український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливими є єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави. Наш народ демонструє усьому світові дивовижну силу волі, спільними зусиллями будує європейську країну, дає гідну відсіч ворогові, який прагне знищити соборність та незалежність України. Різдво - народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це день світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай у це свято замовкнуть гармати та автоматні черги! Нехай бог дасть тишу і відпочинок, а духовне тепло Великого християнського свята - Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов'ю. Нехай Різдвяна зірка, що загоряється в цю ніч, веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення всім вам. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, то ж нехай здійсниться і найзаповітніша - настане мир на нашій рідній землі після нашої перемоги. Разом переможемо! Слава Україні! З Різдвом Христовим! #ООС #Операція_ОС Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 5 січня 2019 р.



"Нехай у це свято замовкнуть гармати та автоматні черги! Нехай бог дасть тишу і відпочинок, а духовне тепло Великого християнського свята - Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов'ю", – звертається до українців Наєв.