Воїни ЗСУ зворушливо привітали українців з Різдвом: відео
Військові ООС записали зворушливе відеозвернення до українців з нагоди Різдвяних свят. До привітань долучився також командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергій Наєв.
Відео опублікували на сторінці штабу ООС у Фейсбук.
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У ЗСУ зазначають, що наш народ демонструє усьому світові дивовижну силу волі та спільними зусиллями будує європейську країну. Українці дають гідну відсіч ворогові, який прагне знищити Соборність та незалежність України.
Сьогодні, коли український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливими є єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави,
– мовиться у вітанні.
Військові також бажають найзаповітнішого: миру на нашій рідній землі після перемоги.
"Нехай у це свято замовкнуть гармати та автоматні черги! Нехай бог дасть тишу і відпочинок, а духовне тепло Великого християнського свята - Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов'ю", – звертається до українців Наєв.