Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Смотрите также На Днепропетровщине мужчина по заказу России планировал взорвать наряд полиции

Что известно об афере Войцеховского с квартирами

Отмечается, что полицейские уже дважды задерживали фигуранта и дважды ему избирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Однако застройщик их оплатил и сбежал в Испанию. Сейчас его экстрадировали.

Фирмы, связанные с фигурантом, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько,

– рассказали в полиции.

Однако инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Владельцы имеют постоянные перебои с электричеством и водоснабжением, а платят за это по большим тарифам. Некоторые вынуждены отапливать дровами.

Всего в Киеве расследовали более сотни эпизодов преступлений фигуранта. Ему вручили подозрение в создании организованной преступной группы для самовольного занятия земельных участков, присвоение средств инвесторов, организацию подделки официальных документов и умышленное уклонение от уплаты налогов. На его имущество стоимостью в 200 миллионов гривен наложен арест, 12 обвинительных актов направили в суд.

Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 миллионов гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.