Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Що відомо про аферу Войцеховського з квартирами

Зазначається, що поліцейські вже двічі затримували фігуранта і двічі йому обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Однак забудовник їх сплатив і втік до Іспанії. Зараз його екстрадували.

Фірми, повʼязані з фігурантом, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька,

– розповіли у поліції.

Однак інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Власники мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням, а платять за це за більшими тарифами. Дехто вимушений опалювати дровами.

Всього у Києві розслідували більше сотні епізодів злочинів фігуранта. Йому вручили підозру у створенні організованої злочинної групи для самовільного зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організацію підроблення офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків. На його майно вартістю в 200 мільйонів гривень накладено арешт, 12 обвинувальних актів скерували до суду.

Наразі фігурант перебуває в СІЗО, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.