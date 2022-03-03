Оккупант готовит серию информационных сообщений о героизации захватчиков, уничтоженных украинскими войсками.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Основным тезисом вражеской пропаганды станут нарративы:
- "в ситуации с Украиной Кремль поступает правильно";
- "в Кремле гордятся российскими военными";
- "в Кремле считают, что подвиг российских военных в борьбе с нацистами на Украине войдет в историю".
Такая тактика врага абсолютно ожидаема и прогнозируема, и направлена на подавление протестных настроений внутри России! Однако на фоне жестких экономических санкций такие попытки Кремля "отбелить" себя в глазах общества абсолютно бесполезны.
Все, что нужно делать для успешной борьбы с вражеской пропагандой – и дальше ломать информационный барьер с населением страны-агрессора! Отправляйте правдивые новости о событиях в Украине родным, друзьям, знакомым, которые живут в России.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о попытках работы враждебных информационно-психологических спецопераций. Оккупанты пытаются подорвать боевой дух украинцев, создавая фейковые аккаунты наших подразделений и публикуя дезинформацию.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!