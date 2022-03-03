Оккупант готовит серию информационных сообщений о героизации захватчиков, уничтоженных украинскими войсками.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Основным тезисом вражеской пропаганды станут нарративы:

"в ситуации с Украиной Кремль поступает правильно"; "в Кремле гордятся российскими военными"; "в Кремле считают, что подвиг российских военных в борьбе с нацистами на Украине войдет в историю".

Такая тактика врага абсолютно ожидаема и прогнозируема, и направлена ​​на подавление протестных настроений внутри России! Однако на фоне жестких экономических санкций такие попытки Кремля "отбелить" себя в глазах общества абсолютно бесполезны.

Все, что нужно делать для успешной борьбы с вражеской пропагандой – и дальше ломать информационный барьер с населением страны-агрессора! Отправляйте правдивые новости о событиях в Украине родным, друзьям, знакомым, которые живут в России.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о попытках работы враждебных информационно-психологических спецопераций. Оккупанты пытаются подорвать боевой дух украинцев, создавая фейковые аккаунты наших подразделений и публикуя дезинформацию.

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