Продолжаются 813 сутки полномасштабной войны. Что происходило на фронте, на политической и международной арене, передает 24 Канал.
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Беспилотники атаковали Россию
Россияне сообщили о ночной атаке дронов на Брянскую и Тульскую области. Они говорят, что слы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью и сбили два беспилотника над Тульской областью.
Ночью военный аэродром под Севастополем снова пылал. В минобороны страны – агрессорки заявили о ракетной атаке на Крым. Оккупанты убеждают, что все 5 ATACMS, которые летели на полуостров, были уничтожены ПВО.
На сколько продвинулись россияне на севере Харьковщины: в ISW ответили
С 10 мая российские войска продвинулись не более чем на 8 километров от границы в Харьковской области. Об этом сообщает Институт изучения войны.
Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться.
По данным украинской стороны, российские силы пытаются достичь тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.
Российские войска продолжали тактическое наступление в направлении Липцев, что к северу от Харькова и к востоку от Глубокого. Однако ВСУ отбили атаки россиян на этих направлениях.
Кроме того, россияне смогли продвинуться вблизи Волчанска. Там продолжаются городские бои, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытаются закрепиться в населенном пункт.