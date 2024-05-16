Триває 813 доба повномасштабної війни. Що відбувалося на фронті, на політичній та міжнародній арені, передає 24 Канал.
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Безпілотники атакували Росію
Росіяни повідомили про нічну атаку дронів на Брянську та Тульську області. Вони кажуть, що сли ППО знищили український безпілотник над Брянською областю та збили два безпілотники над Тульською областю.
У Бельбеку вдруге за добу була пожежа
Вночі військовий аеродром під Севастополем знову палав. У міноборони країни – агресорки заявили про ракетну атаку на Крим. Окупанти переконують, що усі 5 ATACMS, які летіли на півострів, були знищені ППО.
На скільки просунулися росіяни на півночі Харківщини: в ISW відповіли
З10 травня російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни .
Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися.
За даними української сторони, російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Волчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах.
Російські війська продовжували тактичний наступ у напрямку Липців, що на північ від Харкова та на схід від Глибокого. Однак ЗСУ відбили атаки росіян на цих напрямках.
Окрім того, росіяни змогли просунутись поблизу Вовчанська. Там тривають міські бої, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються закріпитися в населеному пункт.