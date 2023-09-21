Как события в Нагорном Карабахе могут повлиять на Украину

Распад Советского Союза произошел по границам входящих в его состав республик. Поэтому Крым и Донбасс – это Украина, Абхазия и Южная Осетия – это Грузия, Приднестровье – это Молдова, а Нагорный Карабах – Азербайджан.

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Это не о справедливости и национальных предпочтениях, а о международно признанном юридическом факте. Посягающий на него пытается сломать мировой порядок безопасности и втянуть человечество в новую мировую войну. То есть Россия и ее извращенные союзники.

Важно добавить, что Украина сейчас противостоит российской агрессии, угрожающей нашему существованию. Потому нам не до гуманитарных нюансов. Нам важно, насколько обострение армяно-азербайджанского конфликта повлияет на ход войны в Украине.

Отвечаю искренне, и пусть это кажется циничным.

В краткосрочной перспективе эти события никак не влияют на нас. Но они отвлекают мир от того, что происходит в Украине. Поэтому желательно, чтобы конфликт завершился как можно скорее. В чью-либо пользу, хотя преимущество Азербайджана сомнений не вызывает.

Армения может отойти от России

Российская внешняя политика гипертрофированно персонифицирована. Сейчас не Россия откровенно подставляет Армению (Баку утверждает, что его наступление было согласовано с российскими миротворцами). Сейчас взбешенный Владимир Путин мстит Николу Пашиняну, который якобы его лично предал, начав заигрывать с США. Такой геополитический нарциссизм Кремля неэффективен.

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Поэтому в среднесрочном сценарии существует вероятность того, что Армения со временем отойдет от России. Соответственно, Армения перестанет быть коридором для поставки в недоимперию составляющих для беспилотников и других товаров военного и двойного назначения. Но это будет нескоро, потому что в этой контрабанде обращаются слишком большие деньги, от которых верхушке Армении отказаться крайне тяжело.

Поэтому не отвлекаемся на второстепенное. Следим за украинским наступлением и помогаем ВСУ кто чем может.