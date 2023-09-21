Як події в Нагірному Карабасі можуть вплинути на Україну
Розпад Радянського Союзу відбувся по кордонах республік, які входили в його склад. Тому Крим і Донбас – це Україна, Абхазія і Південна Осетія – це Грузія, Придністров'я – це Молдова, а Нагірний Карабах – Азербайджан.
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Це не про справедливість і національні вподобання, а про міжнародно визнаний юридичний факт. Той, хто зазіхає на нього, намагається зламати світовий безпековий порядок й втягнути людство у нову світову війну. Тобто Росія і її збочені союзники.
Важливо додати, що Україна зараз протистоїть російській агресії, яка загрожує нашому існуванню. Тому нам не до гуманітарних нюансів. Нам важливо, наскільки загострення вірмено-азербайджанського конфлікту вплине на перебіг війни в Україні.
Відповідаю щиро, і нехай це здається цинічним.
У короткостроковій перспективі ці події ніяк на нас не впливають. Але вони дещо відволікають світ від того, що відбувається в Україні. Тому бажано, щоб конфлікт завершився якомога швидше. На будь-чию користь, хоча перевага Азербайджану сумнівів не викликає.
Вірменія може відійти від Росії
Російська зовнішня політика є гіпертрофовано персоніфікованою. Зараз не Росія відверто підставляє Вірменію (Баку стверджує, що його наступ був погоджений з російськими "миротворцями"). Зараз оскаженілий Владімір Путін мстить Ніколу Пашиняну, який начебто його особисто зрадив, почавши загравати зі США. Такий геополітичний нарцисизм Кремля не є ефективним.
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Тому не відриваємося на другорядне. Слідкуємо за українським наступом і допомагаємо ЗСУ хто чим може.