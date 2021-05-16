Во время обострения обстановки на границах каждый себя проявил по-своему. Одна дружественная нам страна направила в одну из наших воинских частей в зону боевых действий нескольких своих военнослужащих-наблюдателей с целью оценки вероятных действий противника.

И вот иностранные наблюдатели выехали с нашими бойцами на полигон близ линии фронта, наши проводили боевые стрельбы в составе подразделения.

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И тут наблюдатели подходят и спрашивают командира: "Могли бы мы также вместе с вами потренироваться?". "Мы отрабатываем бой в обороне, на случай, если завтра сюда пойдут российские танки. А что вы будете делать, если завтра мы вступим в бой?"

Ответ был запоминающимся:

"Мы будем в вашем распоряжении, сэр".

Надо отметить, что уровень взаимодействия с нашими западными союзниками в результате последнего обострения с РФ заметно вырос.

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Каждый год войны убеждает весь мир в нашей решимости сражаться до конца.

И эта готовность меняет оценку нашей страны, нашего будущего, вызывает сочувствие и содействие.

Война и защита своей страны – это и есть субъектность, это и есть проекция независимости на реальную жизнь. Это ценность, которая сплачивает всех нас вокруг идеи сопротивления, и сплачивает других людей, которые уважают нашу борьбу.