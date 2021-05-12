Об эффективности в современной войне. За последнюю ночь по территории Израиля было выпущено более 850 реактивных снарядов. Далее читайте на украинском.

З них 85% або 100% із тих, які летіли по громадських об'єктах, було знищено.

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15% снарядів, які летіли повз житлові комплекси, не чіпали – ізраїльтяни економили ракети.

В ході запусків ВПС Ізраїлю знищили 150 пускових установок та вбили десятки бойовиків ХАМАСУ, включаючи трьох польових командирів.

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У даному контексті варто відзначити, що ізраїльські ППО спрацювали з дуже високим ККД, допустивши мінімальні пробої захисту.

Це все, що треба знати, чому Україні потрібні сучасні ракетні війська.