Командир Дмитрий Коцюбайло рассказал, что с начала 2021 года враг начал очень активно действовать снайперскими группами. Нередко начали применять минометы 120 калибра.

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"Сильно начали применять ствольную артиллерию 122 и 100 калибра НТ-12. Оружие, которым обстреливают, запрещено минскими договоренностями", – добавил Коцюбайло.

Волонтер и политик Сергей Притула отметил, что для аэроразведки есть много техники. Однако это запрещено.

Есть штатные единицы. Есть и "Фурии", и Sparrow, и "Аист-100". Однако их нельзя поднимать в воздух. Если этот беспилотник или коптер будет посажен на вражеской стороне, кому-то за это прилетит. Никто не хочет, чтобы прилетало,

– заметил политик.

Медицинские кадры – еще одна проблема

Дело в том, что надлежащей базовой подготовки по оказанию первой медицинской помощи для ребят на передовой до сих пор нет.

Волонтер Алина Михайлова рассказала, что ушла на фронт добровольно. У нее нет высшего медицинского образования.

У меня есть мой опыт и американские курсы. Я ехала из Киева для того, чтобы проводить обучение для бойцов на позициях и медиков ВСУ. Это 8 год войны, это ни в какие рамки не влезает,

– заверила Михайлова.

Волонтер-парамедик отметила, что именно поэтому Украина снова вернулась к статистике смертности из-за кровопотери, которая была в 2015 – 2016 годах.

"Они должны понимать, что первым правилом войны является остановка кровотечения, это элементарное правило. Не надо там заканчивать 8 – 10 лет интернатуры, чтобы это понимать", – пояснила Михайлова.

Мы возвращаемся к этим показателям, это ужасно,

– добавила волонтер.

Бойцы не теряют крепкий дух

Несмотря на все эти вызовы судьбы, украинские защитники продолжают защищать Украину. Несмотря на все невзгоды, они имеют крепкий дух и дают отпор захватническим действиям оккупанта.

С мотивацией у наших бойцов и офицеров все в порядке. Парни и девушки заряжены, они действительно являются такой крепкой стеной, – заверил Сергей Притула.

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Для того чтобы сохранить им жизнь, достаточно сделать то, что и власти, и украинцам под силу – обеспечить защитников Украины качественной медицинской помощью и нормальным количеством боеприпасов.

"Прежде всего нужно развязать руки и дать возможность действительно на 100% защищать свою Родину. Надо за нее не умирать, а уничтожать врагов", – подытожил Коцюбайло.