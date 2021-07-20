Командир Дмитро Коцюбайло розповів, що з початку 2021 року ворог дуже почав активно діяти снайперськими групами. Нерідко почали застосовувати міномети 120 калібру.

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"Сильно почали застосовувати ствольну артилерію 122 та 100 калібру НТ-12. Зброя, якою обстрілюють, заборонена мінськими домовленостями", – додав Коцюбайло.

Волонтер та політик Сергій Притула зауважив, що для аеророзвідки є багато техніки. Однак це заборонено.

Є штатні одиниці. Є і "Фурії", і Sparrow, і "Лелека-100". Однак їх не можна підіймати у повітря. Якщо цей безпілотник чи коптер буде посаджений на ворожій стороні, комусь за це прилетить. Ніхто не хоче, щоб прилітало,

– зауважив політик.

Медичні кадри – ще одна проблема

Річ у тім, що належної базової підготовки з надання першої медичної допомоги для хлопців на передовій і досі немає.

Волонтерка Аліна Михайлова розповіла, що пішла на фронт добровільно. У неї немає вищої медичної освіти.

У мене є мій досвід і американські курси. Я їхала з Києва для того, щоб проводити навчання для бійців на позиціях та медиків ЗСУ. Це 8 рік війни, це ні в які рамки не влазить,

– запевнила Михайлова.

Волонтер-парамедик зауважив, що саме через це Україна знову повернулася до статистики смертності через крововтрату, яка була у 2015 – 2016 роках.

"Вони мають розуміти, що першим правилом війни є зупинка кровотечі, це елементарне правило. Не треба там закінчувати 8 – 10 років інтернатури, щоб це розуміти", – пояснила Михайлова.

Ми повертаємося до цих показників, це жахливо,

– додала волонтерка.

Бійці не втрачають міцний дух

Попри всі ці виклики долі, українські захисники продовжують боронити Україну. Попри всі негаразди, вони мають міцний дух та дають відсіч загарбницьким діям окупанта.

З мотивацією у наших бійців і офіцерів все гаразд. Хлопці і дівчата заряджені, вони дійсно є такою міцною стіною, – запевнив Сергій Притула.

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Для того, щоби зберегти їм життя, достатньо зробити те, що і владі, і українцям під силу – забезпечити захисників України якісною медичною допомогою та нормальною кількістю боєприпасів.

"Насамперед потрібно розв'язати руки і дати можливість дійсно на 100% захищати свою Батьківщину. Треба за неї не вмирати, а знищувати ворогів", – підсумував Коцюбайло