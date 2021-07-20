Держава-агресор прикривається паводками, щоб додати нові військові підрозділи. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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За її словами, у Феодосії країна-окупант розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців.

Під приводом ліквідації наслідків повеней, агресор передислокував на півострів приблизно 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1 367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки,

– наголосила Денісова.

Вона відзначила, що окрім цього, постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта.

До речі! Росія почала перекидувати свої танкові війська у Таджикистані до кордону з Афганістаном.

Відзначимо, що держава-агресор вже не вперше прикривається негодою, щоб перекинути свої війська на тимчасово окупований півострів. Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін доручи міністру оборони Сергієві Шойгу "залучити необхідні сили для ліквідації негоди".

Омбудсменка відзначила, що стягування російських військ у Крим суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Також вона закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію.

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