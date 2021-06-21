Сергій Шойгу наказав наростити угруповання для допомоги жителям Криму. Про це мовиться в російських виданнях.
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Щоб ліквідувати наслідки негоди, залучили приблизно 21 тисяч людей та 1 367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, очільник держави звернув увагу на необхідність зайнятися Кримом, який серйозно постраждав після повені.
Серйозно постраждала Ялта,
– сказав Пєсков.
Він відзначив, що Путін доручив Шойгу залучити необхідні сили і засоби, щоб посприяти в прибиранні та ліквідації наслідків там, де це потрібно. Роботи "з надання допомоги" почали в 36 містах, які постраждали від негоди.
Також Путін дав доручення главі Міністерства надзвичайних справ Євгену Зінічеву наростити угруповання рятувальників, які повинні ліквідувати наслідки повені.
Скупчення військ Росії в Криму: що відомо
- Ще у квітні Росія почала стягувати свої війська на окупований Крим під виглядом навчань.
- Через деякий час країна-агресор заявила, що відводить війська, адже тренування нібито закінчились.
- Однак відведення відбувається дуже повільно. За словами Президента України Володимира Зеленського, можуть бути провокації.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія відвела лише приблизно 12 тисяч зі 100 тисяч військових.