Сергій Шойгу наказав наростити угруповання для допомоги жителям Криму. Про це мовиться в російських виданнях.

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Щоб ліквідувати наслідки негоди, залучили приблизно 21 тисяч людей та 1 367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, очільник держави звернув увагу на необхідність зайнятися Кримом, який серйозно постраждав після повені.

Серйозно постраждала Ялта,

– сказав Пєсков.

Він відзначив, що Путін доручив Шойгу залучити необхідні сили і засоби, щоб посприяти в прибиранні та ліквідації наслідків там, де це потрібно. Роботи "з надання допомоги" почали в 36 містах, які постраждали від негоди.

Також Путін дав доручення главі Міністерства надзвичайних справ Євгену Зінічеву наростити угруповання рятувальників, які повинні ліквідувати наслідки повені.

Відзначимо! Сильні зливи на півострові затопили низку міст. Через катастрофічну ситуацію окупанти попросили допомоги в Путіна. Для подолання катастрофічних наслідків негоди залучили військових.

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