Сергей Шойгу приказал нарастить группировку для помощи жителям Крыма. Об этом говорится в российских изданиях.

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Чтобы ликвидировать последствия непогоды, привлекли примерно 21 тысячу человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства обратил внимание на необходимость заняться Крымом, который серьезно пострадал после наводнения.

Серьезно пострадала Ялта,

– сказал Песков.

Он отметил, что Путин поручил Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы помочь в уборке и ликвидации последствий там, где это нужно. Работы "по оказанию помощи" начали в 36 городах, пострадавших от непогоды.

Также Путин дал поручение главе Министерства чрезвычайных дел Евгению Зиничеву нарастить группировку спасателей, которые должны ликвидировать последствия наводнения.

Отметим! Сильные ливни на полуострове затопили ряд городов. Из-за катастрофической ситуации оккупанты попросили помощи у Путина. Для преодоления катастрофических последствий непогоды привлекли военных.

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