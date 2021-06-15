Настоящего отвода войск нет

Российские войска и дальше возле границы Украины. Об этом министр иностранных дел завил в интервью немецкому изданию.

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За все это время реально отвели лишь около 12 тысяч военных из более 100 тысяч, которые были стянуты в апреле. Поэтому о настоящем отводе речь не идет,
– объяснил Кулеба.

Почему Россия заявила об отводе

По словам министра, российские власти заявили, что стягивают войска назад, потому что увидели резкую реакцию Запада. Москва поняла, что ей не удастся с легкостью воплотить свои намерения, поэтому операцию прекратили.

"Россия уважает силу. В то же время, как только чувствует слабость, реагирует агрессивно", – считает политик.

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