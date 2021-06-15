Настоящего отвода войск нет

Российские войска и дальше возле границы Украины. Об этом министр иностранных дел завил в интервью немецкому изданию.

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За все это время реально отвели лишь около 12 тысяч военных из более 100 тысяч, которые были стянуты в апреле. Поэтому о настоящем отводе речь не идет,

– объяснил Кулеба.

Почему Россия заявила об отводе

По словам министра, российские власти заявили, что стягивают войска назад, потому что увидели резкую реакцию Запада. Москва поняла, что ей не удастся с легкостью воплотить свои намерения, поэтому операцию прекратили.

"Россия уважает силу. В то же время, как только чувствует слабость, реагирует агрессивно", – считает политик.

Главное о войсках возле границы

В апреле Россия стянула к нашей границе, а также во временно оккупированный Крым беспрецедентное количество военных и техники. Разведка предупреждала, что Москва может попытаться продвинуться вглубь нашей страны.

Международное сообщество призвало Кремль прекратить агрессию, поэтому 22 апреля Россия заявила, что отводит войска после якобы учений.

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за медленного отвода войск сохраняется вероятность провокаций.

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